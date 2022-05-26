澳洲剛就任的外長黃英賢（Penny Wong）25日宣佈將前往斐濟訪問，將會見斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）和斐濟外長等高級官員。這被視為澳洲新政府為平衡大陸對太平洋中部島國的影響作出的最新外交努力。黃英賢在聲明中說，「這次訪問顯示了我們對澳洲與斐濟關係，對我們與太平洋島國關係的重視程度。」

而陸外交部稍早也宣佈外長王毅從5月26日至6月4日，對南太平洋8個島國進行為期10天的訪問，包括所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞和東帝汶。王毅還將在斐濟主持第二次中國－太平洋島國外長會議。

根據VOA美國之音引述觀察人士表示，過去兩年中國對澳洲所作的負面事情在澳洲激起廣泛的反感。多個民調顯示，澳洲民眾對中國的信任度大幅度下降，視為安全威脅而非經濟夥伴的比例超過了60％。在這種環境下，澳洲總理阿爾巴尼斯很可能會繼續保持對中國的強硬路線。

最近兩年，大陸對中太平洋地區外交活動頻繁，彰顯出北京在這個地區與西方競爭的決心。前不久，中國大陸與所羅門群島簽訂安全協議，引起澳洲、紐西蘭和美國的不安。

而對此次出訪，黃英賢25日從日本回國後宣佈這個決定。她稍早在東京參加了由澳洲、美國、日本和印度領導人舉行的四方安全對話（QUAD）峰會，中心議題也是要遏制中國勢力的擴張。