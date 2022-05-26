男子酒後開車上台北 翻車想逃遭路人攔下

男子酒駕自撞翻車，想逃被民眾攔下。（警方提供）

男子酒駕自撞翻車，想逃被民眾攔下。（警方提供）

男子酒後開車上台北 翻車想逃遭路人攔下

56歲王姓男子25日晚在桃園與友人喝酒餐敘，結束後竟然租車直接開回台北，但行經新生南路時，擦撞到路口的水泥圓柱導致翻車，王見狀迅速下車想要逃跑，被圍觀的路人攔下報警，酒測值高達0.81，被依公共危險罪送辦。

警方25日晚間10時獲報，新生南路北往南車道有車輛翻覆，且駕駛還企圖下車逃跑，到場時發現有熱心民眾將渾身酒氣的王男攔住，隨即上前對王進行酒測，發現酒測直高達0.81。

警方調查，王男原本在桃園與友人餐敘，席間喝了不少酒，結束後租車開上台北，在行經新生南路一段北往南方向，靠近八德路口時，車子右前部擦撞到行人保護水泥圓柱，結果整台車當場翻覆。

王的右手當場挫傷，他忍痛爬下車，接著準備逃走，但翻車巨響引來民眾注意，發現他想逃走時，有人見義勇為將他攔住，他看到警方趕來時滿臉無奈。

王辯稱翻車後他急著接聽電話，沒打算逃走，警訊後被依公共危險罪送辦，警方也呼籲民眾不要酒駕，另最近因梅雨季節、天雨路滑，民眾用路時務必減速慢行以保障安全。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！