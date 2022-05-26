美國總統拜登23日於東京公布「印太經濟架構」（IPEF）與首輪參加國，其中並未納入台灣；作為美國退出CPTPP後的最新亞太經濟戰略，IPEF也表示美國將重返亞洲經濟貿易之中，也是拜登對抗北京的最新戰略。然而美國前駐新加坡大使認為，該協議象徵意義將會大於有效或真正的政策。

IPEF有四大面向，分別為「公平有韌性的貿易」、「強化供應鏈安全」、「基礎建設、脫碳」、「稅收、反貪腐」，是一個由美國主導的框架，提供參與國鞏固關係並參與涉及亞太地區的關鍵經濟與貿易事務。IPEF不是貿易協定，沒有概述進入市場或關稅削減。

IPEF也不是像QUAD四方安全對話般的安全協定。首輪公布的參與國名單中，除了澳洲、印度、日本等QUAD成員國，還納入了汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等七個東協國家，以及南韓與紐西蘭。

美國前駐新加坡大使海大衛（David Adelman）表示:「這是一個很好的整合，但這並不是太平洋地區貿易政策的真正改變或突破，更多是一個框架，甚至不應該視為是貿易協議的開始。」 他認為，IPEF象徵美國重返亞洲並積極參與商業活動，並利用召集力聚集了12個重要經濟體，但他認為這真的沒有實質意義。

CNBC報導表示，作為自由國際貿易主義者，拜登會想和北京合作，但他得面對國會中的鷹派、美國的保護主義、甚至要提防川普捲土重來；IPEF是拜登計畫中的中間地帶，可以控制印太地區的經濟活動。

而IPEF非貿易協定，所以拜登也不需要尋求國會批准，可以避免國內的政治紛爭。香港中文大學法律學院教授夏竹立（Julien Chaisse）認為，IPEF似乎是一種具有靈活性的的「軟法律」框架，允許成員僅就某些規則達成一致；他認為，這種軟法律框架允許美國為進入印太地區迅速採取行動。