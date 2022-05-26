陳彥允沉寂1年多推出新單曲〈靠北圈〉。（WANMAI提供）

陳彥允去年初離開前東家老鷹音樂後，沉寂1年多近日宣布加入新東家WANMAI，以「NIKA」為名推出新單曲〈靠北圈〉，曾創作無數膾炙人口歌曲的陳彥允，重新出發前其實內心十分掙扎的，在某次與新東家深聊中，他才卸下心防面對自己不敢面對的過去，坦然表示：「我認為過去的陳彥允是大家期許的樣子，但其實我壓力好大，我一點都不喜歡過去自己，不管是個性還是生活的一切。」

31歲陳彥允大學時期就簽約合作老鷹音樂，退伍後於2014年和陳勢安、李玉璽、畢書盡發表合輯《勢在必行2》正式出道，同年5月30日再推出個人首張全創作專輯《允文允舞》，2017接著發行第二張專輯《極樂世界》，演藝工作看似前途似錦，但他接連爆出脫序行為，除了2016年自爆菸齡長達13年，2020年底又被網友爆料他在路邊接連踹倒2台共享機車，且他事後還將自己的行為發佈在Instagram的限時動態，引起網友撻伐。他所屬老鷹音樂當時道歉表示：「陳彥允做了最不良的示範，將暫停一切的演藝工作，讓他深切反省。」過沒多久陳彥允便離開老鷹音樂。

陳彥允坦言離開唱片圈的這段日子，曾有一段時間封閉自我，心裡對很多事充滿恐懼，時常否定自己，甚至不願跟人提起過去，唯一不變的是對音樂還是十分憧憬的，於是他不斷的尋找自己在世界上的價值，也在路途上遇到了以前玩音樂的好兄弟，陪他繼續走在音樂道路上，也鼓勵他勇於面對過去的自己。最後在新東家WANMAI所有伙伴鼓勵下，陳彥允決定繼續創作給大家聽，用音樂傳達正能量，希望自己的故事可以分享給更多人知道。