台灣高鐵(2633)今天召開股東常會，董事長江耀宗表示，去年台灣高鐵整體運量受到疫情影響，雖然較前一年減少24.07％，但台灣高鐵積極開源節流，2021年超過新台幣20億元，公司上下在歷經疫情後也更加深切體認，必須讓開源節流成為台灣高鐵DNA的一部分，以追求公司穩健經營及永續發展。

他也指出，高鐵自掛牌上市以來，2016年至今，台灣高鐵已提前清償聯貸本金達1307億元，有效節省利息支出、在當前量化緊縮貨幣政策、地緣政治等因素造成全球及國內總體經濟市場供需巨幅波動下，高鐵公司過去的種種努力，已有效降低公司龐大負債部位所面臨的潛在財務風險，近期更被媒體喻為「還款能力最強」的公有民營企業，再次證明台灣高鐵節流有成，也讓我台灣高鐵對於因應疫後新局的能力與準備深具信心。

台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」以來訂下維修物料本土採購5年倍增的目標，江耀宗也宣布已經提前達標。統計至3月底止，維修物料占比達35.1％，預估今年底更將達到36.2％，整體達標率較當初所訂30％目標值大幅超過2成。

今天股東會也通過每股分配現金股利0.758元，自2020年初疫情爆發後持續受到影響，2021年全年輸運4,346萬人次，年減24.07％。而在營運安全方面，2021年台灣高鐵仍保持無傷亡事故優良紀錄，全年平均發車率扣除不可抗力影響後達100％。

台灣高鐵表示，2021年疫情更為嚴峻，對營運衝擊幅度超過去年；高鐵身為台灣西部走廊重要運具，雖然今年疫情對公司影響程度未明，台灣高鐵除落實防疫措施、為旅客打造安心的乘車環境外，更將持續力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質。

在供給面，導入智慧化科技、強化維運效能，以確保服務品質；在需求面，透過提升離峰班次產值、優化票證使用便利性、強化數位客服、加強與運輸同業合作及旅遊異業結盟等策略，精進營收管理效果。