樂天桃猿一小時內2度更新球隊疫情，稍早先公布余德龍出現咳嗽等不適症況，快篩呈現陽性，沒想到50分鐘後再宣布，一軍投手黃子鵬、王躍霖出現咳嗽等不適症狀，經快篩後結果呈陽性，目前皆已安排PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將從東部回到西部進行隔離作業，遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

猿隊一軍從18日起傳出球員染疫消息，目前公布共達20名球員，不過邱駿威、陳禹勳及林子崴列在二軍，不算在「單一球隊一軍球員超過14人即停賽」停賽標準內，且首波染疫的陳俊秀、林承飛、林立預計今天解隔離。

以下是樂天桃猿疫情狀況：

5/18 陳俊秀、林承飛、林立（預計26日解隔離）

5/19 馬傑森、郭永維、邱駿威（二軍）

5/20陳禹勳（二軍）、嚴宏鈞

5/21林政億（教練）

5/23一軍投手

5/25許銘傑、陳雁風、劉品辰（以上教練）、藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛、林子崴（二軍）、陳冠宇、梁家榮、林澤彬、4名一軍職員

5/26余德龍、黃子鵬、王躍霖