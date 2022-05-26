張雪如說，有的街友口罩一戴戴2個月，她認為黑數還有很多，不過更讓她擔心的是，沒有法源能強制他們就醫，恐成為疫情不定時炸彈。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

張雪如表示，在現場發現部分街友出現咳嗽、流鼻水、甚至是發燒的症狀，因此主動協助街友進行快篩，不過大部分街友都相當排斥，用求的、拜託的都沒用。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

張雪如說，街友平時在車站、各大超商、公園等出沒，都是人潮、旅客、學生往來頻繁的地區，恐怕成為最大防疫破口，希望有關單位能夠重視。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣議員同時也是台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，帶著快篩試劑上街幫街友快篩，沒想到隨機快篩6名街友，就有3位確診，張雪如說，有的街友口罩一戴戴2個月，她認為黑數還有很多，不過更讓她擔心的是，沒有法源能強制他們就醫，恐成為疫情不定時炸彈。

張雪如利用端午節前夕帶著黨部幹部組成防疫志工隊，全副武裝包括口罩、面罩、手套等，上街發放肉粽、口罩、快篩、防疫物資等，分送給在員林車站的街友，張雪如表示，縣府社會處固定訪視的街友大約有50位左右，其中員林有20位，沒想到隨機快篩6位就中3位。

張雪如表示，在現場發現部分街友出現咳嗽、流鼻水、甚至是發燒的症狀，因此主動協助街友進行快篩，不過大部分街友都相當排斥，用求的、拜託的都沒用，最終就6位願意快篩，沒篩還好一篩3位快篩陽，但她認為快篩陽確診的黑數有更多。

張雪如說，許多街友口罩都沒帶好、甚至舊的新的重複戴，有的一戴就戴了2個月，衛生習慣也不優，平時在車站、各大超商、公園等出沒，都是人潮、旅客、學生往來頻繁的地區，恐怕成為最大防疫破口，希望有關單位能夠重視。

衛生局表示，昨天接獲議員通報後，隨即派員前往了解並進行後續檢疫，目前快篩陽性的街友都已經由社會處完成安置；社會處也說，由於沒有法源能強制任何人進行快篩，將持續追蹤並掌握街遊動向，避免疫情持續擴大。