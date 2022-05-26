中國國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，據港媒報導，傳國務院總理李克強在會上表示，中國經濟有跌出合理區間的危險，要求各部門採措施，確保經濟在第2季正增長。

據官媒央視新聞報導，李克強在電視電話會議中表示，3月份、尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

港媒明報今天報導稱，流傳李克強在會議上說，5月初至20日的發電量、運輸量和新增貸款均為負增長。

上述3項數據被外媒稱作「克強指數」，李克強擔任遼寧省委書記時，不信以GDP來評價經濟發展狀況，喜歡透過3個指標來追蹤遼寧的經濟動向，即鐵路貨運量、用電量和銀行貸款發放量。

李克強指出，雖然5月以來部分地區推行復工復產，但經濟勢頭較脆弱，很多中小微企業反映已到存亡關頭，要扭轉經濟指標在5月負增長的走勢，需要很大力量。

李克強又指，目前中國經濟有跌出合理區間的危險，作為大型經濟體，若不付出巨大代價和更長時間，將難以再回到合理增長區間。

他要求，各個有關部門和各地方政府要採取措施，爭取經濟在6月穩定上升。他以中國經濟在第2季達正增長作為指標，稱該目標不高，即使明顯低於今年初提出的全年增長目標5.5%，「但從實際出發也必須這樣做」。

這場「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，經濟觀察網指出，若按中國全國2844個區縣計算，此次會議的規模超過10萬人，大陣仗極為少見。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110526