白沙屯進香第6日》「粉紅超跑」雨天上路狀況多 媽祖差點滑倒！看得心慌慌！

苗栗縣白沙屯媽祖進香活動昨是第6天，昨下午2點半的時候，在台中某餐廳停駕，過程中卻出現2個突發狀況，讓圍觀的信徒看了忍不住冒冷汗，先是扛轎人員肩上的轎桿突然滑落，險些讓媽祖鑾轎掉落，接著一名轎班人員搬運停駕用的板凳不慎摔倒，導致板凳重摔壞掉，所幸餐廳餐廳老闆拿出大甲媽的專用板凳替代，才讓整個儀式順利完成。

苗栗白沙屯媽祖8天7夜進香活動昨（25日）進入第6天，大約在下午2點半的時候，媽祖鑾轎停在台中清水某餐廳。從《白沙屯媽祖網路電視台》的影片中可見，當媽祖鑾轎在餐廳門口三進三退時，一名扛轎人員肩上的轎桿突然滑落，差點就讓鑾轎掉落在地，所幸周遭的人立刻上前幫忙，才避免意外發生。

接著媽祖鑾轎停在餐廳門口時，一名轎班人員搬運停駕用的板凳時，疑因路面濕滑，在奔跑過程中不小心摔倒在地，而手上拿的板凳也重重砸在地上、當場報廢，而媽祖鑾轎下秒就開始劇烈搖晃。

對此，白沙屯拱天宮表示，由於板凳不慎摔壞了，媽祖搖鑾轎指示換一個板凳，而餐廳老闆下秒就拿出大甲媽的專用板凳替代，這才讓停轎儀式順利完成。