大陸外交部駐港公署特派員劉光源今（26日）出席《願景2030聚焦法治國際論壇》時表示，要維護法治就必先維護憲制秩序，並批評一些國家「以民主之名實行霸權」。

劉光源致辭時表示，香港需要繼續維護法治，確保「一國兩制」持續成功，香港繁榮穩定。他認為《香港憲法》和《香港基本法》共同構建香港特區的憲制基礎，因此維護法治，就必須先維護《香港憲法》和《香港基本法》確立的憲制秩序。他批評過去一段時間，亂港活動趨向活躍，威脅市民生活、公共秩序和法治，社會需要維護法律制度和精神，確保有法必執、違法者必須負責。

此外，劉光源批評，法治也將維護國際公義，不過現今國際法治受到嚴重挑戰，「個別國家以制訂保護法規為名實行霸權」，一些國家聲稱維護國際秩序，但選擇性執行國際法規；有國家聲稱奉行多邊主義，但就違背國際協議或組織，向其他國家實施制裁施壓；有國家以民主之名，實行反民主的活動，例如舉辦所謂「民主峰會」，提出荒謬的論述。