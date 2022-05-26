食安一直是民眾關注的話題，一名在火鍋店打工的女網友爆料，店長下令他們，客人沒煮的食材一律回收，再出餐給下一組客人，令她忍不住喊「真的超噁的」，並呼籲大家到火鍋店，就算吃不完沒煮的食材，也要丟到鍋裡煮以防範不肖業者，貼文曝光，引發網友熱烈回應。

原PO 23日於論壇《Dcard》指出，自己在火鍋店擔任店員，來店消費的客人，若生食蔬菜盤中留有未煮的食材，店長都會要求店員清桌面時回收，再出餐給下一組客人，令她忍不住說，「如果是雞蛋回收還可以接受，其他食材也回收，真的超噁」。

原PO表示，若自己獨自在收桌，店長不在旁邊，他都會全部丟進廚餘桶，但有次他正準備把客人未煮的芋頭丟掉時，恰巧被店長發現，沒想到對方竟謊稱要丟到廚餘桶，實際卻是拿回廚房內場回收，讓她無呼不感置信 ，表示「還沒進餐飲業前，真的不知道有些店家會這麼噁心」，呼籲大家到火鍋店用餐，即便餐盤中有不吃的食材，一定要丟到鍋裡煮，以防範不肖業者。

貼文曝光後，引發網友作嘔，「我看了什麼？所以吃火鍋等於吃廚餘嗎？」、「可以舉發喔，違反食安法了」、「被這麼一說都不敢吃了，何況丟下去煮」、「幸好我都會不吃菜盤」、「疫情期間也這樣嗎？不生病才怪」、「所以我吃飽後，剩下的食材都會丟下去煮，或者把它撕碎點」。

留言中也有網友舉出其他相似狀況，「我之前打工的店會回收甜點的塑膠湯匙，用熱水泡一泡加一點洗碗精繼續用，有夠噁」、「我之前做過某家燒烤店，是把客人吃麻糬沾完的花生粉回收，給下一個客人吃」。