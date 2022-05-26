為拓展大陸消費市場，經濟部國際貿易局及外貿協會共同舉辦「2022年中國大陸商機日」，洽邀53位大陸買主與81家台灣供應商進行210場次視訊一對一洽談，並舉辦線上商機說明會。

貿協表示，此次買主採購品項中醫療保健品佔19%，汽車零組件佔16%，美容生技及文創產品等消費品佔20%，食品佔15%；買主包含年營業額高達150億美元的武漢慈銘健康管理集團、成都勇拓先峰及大連奧托等。國內廠商則有漢翔航太興業之各式新型的電動輪椅受到山東對橋公司青睞，福裕科技之太陽能產品及電池等更與南京小藍清潔能源科技有限公司進行深入洽談。

為協助台灣業者更進一步瞭解大陸運用新媒體及短影片導流的直播帶貨方式，特別邀請上海歡樂蹦躂文化傳媒有限公司CEO林斌，針對「中國大陸直播帶貨環境對台灣業者的分析」議題，從各方面角度解說直播帶貨訣竅。同時，亦邀請上海妙來間文化傳媒有限公司，現役直播主張琪閔分享案例說明「台灣中小企業如何應用新媒體進入中國大陸市場」，解析透過新媒體再次創造新市場。

此外，貿協駐北京、大連、青島等三位代表處主任，亦分享大陸政策面、節能減排產業分析及養老產業等各議題分析，提供台灣廠商第一手商情。貿協強調，將持續掌握中國大陸市場脈動，接續舉辦「2022年中國大陸宅經濟拓銷團」及「2022年中國大陸商機日(二)」活動，為企業佈署疫後商機。