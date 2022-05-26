環保暨高階基材廠台光電(2383)股東會通過每股配息10元，並完成董事改選。

台光電今天舉行股東會，台光電為全球第一大無鹵基板及黏合板廠，長期專注手持及高速相關應用產品無鹵基材的開發，因應5G高速傳輸萬物連網需求，除已導入量產5G手持裝置/伺服器/基地台/網通設備相對應最適化的基材，也朝向下世代高階材料開發，挾全球第一無鹵環保材料及領先同業的高階HDI技術基礎，切入伺服器/網通等基礎建設領域，在伺服器Whitely平台的市佔率較前一代產品成長數倍，且台光電耕耘高階HDI多年，除高階HDI類載板材料因手機客戶對類載板需求日益增加外，高階筆電、平板、遊戲機、固態硬碟、及繪圖卡等，採用高階HDI設計的需求亦持續增加，讓台光電在此趨勢中受惠，進而推升公司業績高成長。

在載板材料及車用部分，台光電以自有類載板技術延伸至載板材料，目前已開始量產，並持續深耕中，公司也開發高階車用基材市場，擴大產品應用領域。

台光電2021年合併營收為385億元，年增41.54%，創下歷年新高，營業毛利為100.68億元，年增43.02%，合併毛利率為26.15%，年增0.27個百分點，稅後盈餘為54.93億元，年增48.91%，創下歷年新高，每股盈餘為16.5元。

今天股東會也完成董監事改選，新任董事為董定宇、蔡輝亮、李文雄、謝孟璋；獨立董事為沈平、鄭敦謙、陳希佳。