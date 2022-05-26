比SARS期間還慘，新建案供給水位降至冰點，據統計資料顯示，5月至25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，全月推案量可能只有360億元左右，恐將創20年來新低。住展雜誌研發長何世昌說，從新建案市況來看，病毒打房顯然比政策還有效，房市人氣與買氣一夜回到解放前，預料至少有一季的時間買賣雙方暫停交火；雖然房市正在染疫居隔當中，但預期Q3起市況會緩慢復甦，不過留下後遺症所在難免，買氣恐怕難在短期內回復到染疫情前頭好壯壯的樣子。

何世昌表示，由於今年5月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近十萬人大關，染疫、居隔人數眾多，以及民眾自發性減少出門活動，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給水位降至冰點。

據住展雜誌統計顯示，2021年5月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾1,100億元，今年5月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近68％，比腰斬還慘重。

推案量幾近枯竭的主因，在於北台灣疫情炸裂所導致，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。其次，因公務人員染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部份建商無畏疫情想賣房子，卻因備查進度不明而無法開賣。

各縣市中僅台北市繳出推案量正成長的成績單，今年5月推案量約155億元，較去年同期增加11億元、年增幅約7.6％；不過，北市12個行政區裡，只有6個行政區有建案推出。何世昌分析，北市案量增長的主因，在於520檔期原訂推出的小宅建案數量較多，業者評估線上小宅供給量不足，剛性需求受疫情衝擊程度較低，因此小宅案多按既定程序推出。

新北市今年5月推案量只約103億元，較去年同期驟降約4百億元，年減幅近八成；主要一線行政區中，只有新店有建案推出，其他新案都在三峽、樹林、林口、淡海、八里等蛋白區。

桃園今年5月推案量也十分低迷，只有82億元左右，較去年同期大減近72％。新竹今年5月推案量更只剩11億元，比去年同期暴跌逾九成。