世界經濟論壇（WEF）目前正在瑞士達沃斯（Davos）舉行，台灣新興智庫「亞太堅韌研究基金會」董事長兼執行長林夏如昨天獲邀在附屬會議發表演說，呼籲亞太各國跨界合作，推動良善治理和政策創新。

林夏如在會議中表示，從 2008 年全球金融危機到氣候變化和 COVID-19新型冠狀病毒的流行，各界領袖逐漸意識到公共衛生、經濟發展、科技創新和環境永續的挑戰是相互關聯的。

林夏如補充說，亞堅會旨在彰顯亞太地區的視角，通過跨學科、超黨派的政策研究來尋找全面的政策解決方案。

林夏如是國際政治經濟學家，美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心康普頓國際關係訪問教授，布魯金斯研究院外交政策項目非常駐資深研究員和香港中文大學客座教授；她曾是高盛集團全球最年輕的女性合夥人，在學界和商界擁有豐沛的經驗。

亞堅會的成立緣於林夏如及其團隊在 2020 年參與的堅韌社會再造委員會 (Reform for Resilience Commission R4R) 。該委員會旨在促進後疫情時代政策改革，在台北亞堅會、美國哈佛大學、歐洲大學學院和印度觀察家基金會分別設有區域中心，其中台北亞太中心於2021年發表研究報告《亞太地區的堅韌力： 疫苗與「三重挑戰」》。