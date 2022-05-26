香港天王郭富城縱橫演藝圈數十年，除了妻子方媛外，一路上對他演藝事業而言最重要的女人便是經紀人小美（本名：梁美薇），據知小美從1993年起跟郭富城合作，全心只照顧郭富城一位藝人，兩人於公於私都感情不錯，近日小美父親過世，昨郭富城第一個帶太太到小美父親靈堂弔唁，今出殯更將協助扶靈，可見天王重情重義一面。

據香港媒體報導，小美是演藝圈中著名的才女，曾替羅文、張國榮 、陳百強、譚詠麟、劉德華、張學友、Beyond等藝人填詞，1993年小美本來計畫離開香港到國外生活，聽聞郭富城陷入合約糾紛，小美毅然決然留下來陪天王挺過危機，更成立工作室，兩人合作2、30年，外界一度傳聞小美暗戀郭富城多年，對此，小美曾在報紙專欄澄清兩人關係。

郭富城昨帶家人到小美父親靈堂致意。（圖／取自《on.cc東網》）

小美當時形容，和郭富城在工作上是好夥伴，私下「有著極為深厚的手足之情」，她更點名和郭富城、舞蹈老師Sunny Wong三人當年同一天考進電視台，郭富城和Sunny Wong進了舞蹈組，小美則到音樂組，三人一路走過從無到有，感情比家人還深厚，「何來需要什麼戀情？」而郭富城不僅將安排工作的責任放心交給小美打理，也傳聞他90億身家全交給公司會計及經紀人小美全權處理，當年他承認此事，表示從沒擔心過理財問題，自己只負責做好藝人工作，力求在事業上的突破。

據《東網》報導，小美的父親梁桂榮上月過世，25日設靈，今日出殯，小美透露父親原本身體不錯，但3年前參加籃球比賽後健康狀況就大幅下滑，上月25日忽然昏迷，緊急送醫後仍病逝，但幸好家中3姊妹有見到爸爸最後一面，郭富城昨一家四口現身靈堂，郭富城說跟「梁伯」感情很好，從小看他長大，每逢佳節都會去梁伯伯家吃飯，知道梁伯伯離開，特地帶全家人以後輩身分向他致敬，今梁伯伯出殯，郭富城也會負責扶靈。