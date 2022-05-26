中國大陸外長王毅今起訪問七個南太平洋島國及東帝汶，據信將提出一份大幅擴大和南太平洋國家的安全與經濟合作計畫。外交部副發言人崔靜麟今天呼籲，區域國家應認清中國政府援助真實目的與威權擴張的野心，唯有自由民主才能帶來真正和平與穩定。

王毅預計將訪問索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞等七個太平洋島國及東帝汶，30日將在斐濟主持召開「中國—太平洋島國」外長會議。

崔靜麟說，外交部注意到王毅出訪一事，將持續密切注意王毅此行發展。他指出，中國在世界各地推動一帶一路政策多年，導致斯里蘭卡等國深陷債務陷阱，經濟社會發展出現重大危機。近期中國政府軍事戰略擴張的野心，也造成太平洋區域緊張局勢升高，中國和索羅門群島簽署的安全合作架構協議就是明顯例子。

崔靜麟呼籲區域內各個國家認清中國政府援助的真實目的和威權擴張的野心，唯有自由民主才能帶來真正和平與穩定。崔靜麟強調，我國與太平洋友邦邦誼穩固，持續深化合作，台灣也願意與區域內各個國家以及理念相近國家合作，共同為太平洋地區自由、開放、和平與繁榮攜手努力。