韓國央行26日決定再調高利率1碼，不過韓股不為所動，不跌反漲，目前大盤在2,621.63點，漲4.41點或0.17%。不過，韓元卻走貶。

面對全球供應鏈斷鏈，以及俄烏戰事推升石油與大宗物資大漲，造成物價飆升，韓國央行選擇使用調高利率方式來對抗，26日不意外地又升息1碼至1.75%。

韓國僅次於三星集團的第2大集團SK，26日宣布下一個5年計畫，預計投資半導體、電池以及生技領域大概247兆韓元，約近2000億美元。不過，還是比三星日前公布，要大手筆投資約3500億美元略遜一籌。

股價方面，三星電子跌0.3%，SK海力士更是跌2.31%。

韓國另個大財閥LG也宣布，最晚到2026年時，將共投資106兆韓元。LG集團內當紅炸子雞LG Energy Solution上漲0.82%，家電大廠LG Electronics則漲 0.49%。

韓元與美元匯價在1,266.3價位附近，韓元貶1.7元。