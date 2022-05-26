法國網球公開賽正激烈開打中，今天「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)在首輪擊敗地主好手晉級，並取得生涯大滿貫第300勝，而同屬上半區的西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz)也跟進前輩腳步，奪下紅土12連勝，不過首輪他面對苦戰，經歷五盤大戰才勝出，被視為冠軍大熱門的他險些爆冷出局。

阿卡瑞茲這次與納達爾、喬柯維奇(Novak Djokovic)、小祖維瑞夫(Alexander Zverev)等名將同時分在上半區，他和納達爾、喬柯維奇都被外界視為奪冠熱門，不過首場比賽他贏得不輕鬆，面對同胞維諾拉斯(Albert Ramos-Vinolas)打了4個半小時才分出勝負，最後以6：1、6：7(7：9)、5：7、7：6(7：2)、6：4艱苦贏球。

首盤他以秋風掃落葉之姿拿下，但之後失誤變多連讓兩盤，面對不能輸的情況雙方又來到搶7局面，這次他以壓倒性攻勢奪得第7局，接著決勝盤狀況回穩以6：4獲勝，驚險拿下最後勝利，賽後他說：「感覺非常累，但這是場偉大的戰鬥，我們都奮戰到最後一刻，對今天表現非常滿意。」

阿卡瑞茲在本月馬德里大師賽一路過關斬將，8強賽擊敗同胞前輩納達爾，4強賽力克世界球王喬柯維奇，決賽擊退小祖維瑞夫，接連擊退世界級好手奪下冠軍，加上邁阿密大師賽冠軍，他成贏得2座ATP巡迴賽千分等級大師賽2座冠軍、第2年輕選手，可說是近期最火燙球員，這次法網就看他能否再創高峰了！