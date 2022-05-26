美國宣布印太經濟架構，將日本、南韓及新加坡等國納入，未來將加強在各領域的合作，不過有南韓專家提醒，此舉恐引發主要進出口貿易對象大陸的抗議。

Business Korea報導，南韓企業聯合會最新報告指出，南韓從大陸進口中間產品，例如原物料、材料及燃料等需要再進行加工的產品，佔南韓整體進口額的50.2%，且過去十年來比重持續增加，顯示南韓對大陸的貿易依賴越來越高。

此外，在進口大陸工業原料方面，G7中只有英國與義大利的依賴度高於南韓，佔南韓總進口額的比重為30.2%，英國、義大利、德國和法國則分別是33.3%、31.7%、26.2%和25%。不僅如此，大陸的產品佔南韓進口工業原料的33.4%，種種狀況都顯示南韓對大陸產品的依賴相當高。

對此，南韓企業聯合會提醒，對單一進口來源有高度依賴，可能提高企業的生產成本與供應鏈不穩定的風險，加入印太經濟架構可以提升進出口的多元性，算是一個好消息，但也必須留意大陸的態度。

南韓智庫外交及國家安全研究所（IFANS）教授Kim Hyun-wook則認為，南韓加入印太經濟架構可能會引發北京的抗議，但抗議規模並不會像2017年南韓部署薩德反導彈系統而引發大陸發動的限韓令、旅遊禁令等制裁行動那麼嚴重。

Kim Hyun-wook強調，南韓要在中美之間取得完美平衡是不可能的事，「當美中發生衝突時，選擇美國是首爾做出的戰略決定，我們需要從可以享受兩國利益的一廂情願中醒過來。」