大陸財政部、民航局今（26日）表示，將從5月21日至7月20日向航空公司提供階段性財政補貼，以幫助航空公司度過新冠疫情低迷時期。大陸財政部在官網上發布聲明表示，只有在每週內日平均國內航班數量低於或等於 4500 個航班時，才會提供現金支援，最高補助為每小時 2.4萬元（人民幣，下同）。

補貼物件和範圍除了實際運行的每週內日均國內客運航班量未超過保持安全運行最低飛行航班數外，還包括每週每條航段平均客座率未超過75％，航班實際收入無法覆蓋變動成本。其中，經停航班按每條航段起飛港分別核算，多家運輸航空公司共飛同一航段，按各公司該航段周平均客座率計算。

補貼資金方面，該通知稱由中央和地方財政共同承擔。其中，中央財政對東部、中部、西部地區分別補助65％、70％、80％，東部、中部、西部地區地方財政分別承擔35％、30％、20％。

通知表示，此次階段性財政補貼為夯實民航安全基礎，以保最低運行航班量和保安全飛行為目標。

4月大陸航空運輸市場受到嚴重衝擊。以三大航為例，國航、南航4月客運運力年減均超七成，月減超三成。旅客周轉量年減超八成，月減超四成。而東航4月客運運力投入和旅客周轉量年減近九成，月減均超六成。三大航客座率均低於60％，年減近兩成。