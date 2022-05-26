已經2年沒辦的高雄愛河龍舟賽將於6月3至5日舉行，26日循古禮為龍舟點睛，由高雄巿長陳其邁等人擔任點睛官。陳其邁表示，今年比賽兼顧防疫也讓民眾回歸正常生活，不僅每位選手要打滿3劑，比賽前還要快篩陰性才能下場。

陳其邁說，高雄已經2年沒辦龍舟賽，今年配合愛河水域開放，希望有更多親水環境及水上活動舉行。但也採取高規格防疫，包括必須打滿3劑，且比賽當天還要快篩陰性才能參加，陸域部分，也會做好分流防疫的管制措施。

他提到，龍舟賽屬戶外活動，比起室內密閉空間，相對來講風險較低，且台北、新北等縣市龍舟賽也照常舉行。希望一方面防疫、一方面日常活動和生活能夠取得平衡，讓市民逐漸在防疫過程裡，也可以有日常的節慶與活動。

高巿府運發局指出，今年愛河端午龍舟賽因台南、屏東等縣市停辦，相較以往有更多跨縣市選手參加，計有108隊、2200人報名，爭奪60萬元總獎金。其中競技公開男子組15隊、傳統龍舟公開組15隊、社會混合組16隊，競爭最激烈。