因應疫情延燒，國發會因應疫情發展，今天於行政院會提出新一波振興報告，針對受疫情影響餐飲業、會展業、航空業、觀光業等，繼續辦理勞工紓困計畫，並展延紓困貸款受理期間，中小企業及非中小企業、觀光業、藝文業等，並延長提供信用保證融資額度。另外，關鍵原物料實施第四波稅負減徵措施，由本年6月底延長至9月底；桶裝瓦斯凍漲措施亦由延長至9月底，整體新一波紓困經費預計345.6億，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金。

國發會指出，今年疫情影響層面與過去2年不同，前年因境外疫情嚴峻，衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制的航空、旅行等行業；去年則因疫情升至三級警戒，要求多項營業場所及活動關閉或暫停，衝擊內需產業。今年台灣正經歷與疫情共存的陣痛期，維持正常生活下，民眾自主減少外出活動、聚餐，難免影響相關內需產業。相關部會務實提出新一波振興作為，協助受影響個人與企業渡過挑戰。

新一波振興措施分為助產業護勞工、協助勞工、減負擔、穩金流，助產業／護勞工部分，針對受影響產業，包括餐飲業、服務業(會展、機場商業服務設施業及小三通相關業者、藝文產業等)、運輸業(航空業者、國道及公路客運業等)、觀光業，受惠人數6.6萬家(件、項)、7.3萬輛、20萬人，經費164.9億元；另外，協助減班休息及失業的勞工補助，經費共167.8億元，預計31萬人受惠。

減負擔部分，國有非公用不動產、國有公用及國營事業經管不動產租金、權利金等減收，減收8.2億元；為減輕業者營運壓力，穩定民生物資價格，針對關鍵原物料實施第四波(註)減徵措施，延長至9月底，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半。

穩金流部分，延長紓困振興貸款至年底，個人信用卡帳單及貸款緩繳3至6個月延長至明年6月30日。觀光產業貸款利息補貼，維持申請貸款期限至今年12月31日，週轉金利息補貼由2年延長為3年。