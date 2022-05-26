根據周三披露的監管文件，特斯拉執行長馬斯克已承諾追加62.5億美元的股權融資為收購推特籌措資金，並將這位全球首富以特斯拉股票作為抵押的保證金貸款部分縮減至零。

此前馬斯克出價440億美元、每股54.2美元收購推特，並已獲得該社群平台首肯。馬斯克此舉將使這筆交易的股權融資部分提高到335億美元。

這份文件亦顯示馬斯克並沒有打算放棄這筆交易，儘管上周他曾經放話在他更加清楚掌握推特到底有多少假帳戶之前，不會繼續推進這項交易。

推特在本月早些時候宣稱其第一季可獲利之每日活躍用戶中，只有不到5%是機器人或假帳戶，但馬斯克估算這可數字可能達到20%或甚至更高。

馬斯克曾在推特上表示：「我的出價是基於推特向美國證券交易委員會提交的文件是準確的。昨天推特執行長公開拒絕出示『少於5%』的證據。除非他提出證據，否則這筆交易無法推進」。

此外，馬斯克也曾表示以低於440億美元價格收購這家社群媒體公司，「並非不可能」。

馬斯克周三表示，他也在與包括多爾西（Jack Dorsey）在內的推特大股東們，就為這筆交易提供更多融資承諾進行協商。

受此激勵，周三推特盤後股價大漲約6%，報39.15美元，稍早前一度漲逾9%。

特斯拉盤後跌0.53%，報655.30美元。