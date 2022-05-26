女大生去年捷運西門站附近遺失錢包，警方根據監視器查出是陳姓男子撿走，追查陳男身分，發現他離家出走10年，兒子已向法院聲請宣告死亡，檢察官確認陳男身分後，日前向法院聲請撤銷死亡宣告後，台北地檢署26日依侵占遺失物罪起訴陳男。

據了解，年約50歲的陳男，2010年5月間離家出走，成為街友混跡台北萬華，事後因陳男家 屬因遺產繼承問題，陳男兒子向法院聲請死亡宣告，台北地院因陳男失蹤已逾7年，去年裁定宣告陳男死亡。

但去年3月晚間，1名女大生在捷運西門站6號出口附近遺失錢包，裡面有現金30元還有駕照等證件，報警處理，警方調閱監視器畫面，查出是街友陳男撿走。

警方比對陳男身分資料，發現陳男剛被宣告死亡，警方找到陳男訊問，做完筆錄後，陳男又人間蒸發，檢察官因傳喚拘提不到陳男，雖然陳男的戶系統顯示死亡，但仍一度對陳男發布通緝。

檢察官因此另向北院聲請陳男撤銷死亡宣告，陳男被通緝到案後，供稱他還活著，不知道被兒子聲請宣告死亡宣告，他直到被通知到警局作筆錄，才知道自己已是「死人」。

檢察官調查時，陳男供稱他有撿到錢包，因裡面沒有什麼值錢財物，就隨手丟掉，否認侵占財物，檢察官仍依侵占遺失物罪提起公訴。