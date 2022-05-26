國民黨徵召行政院前院長張善政選桃園市長，引起黨內紛亂，張善政除了道歉外，也積極修復與黨內人士的關係。國民黨立委賴士葆透露，他首次參選時才發現普羅大眾都不認識他，甚至有人拿到文宣就當面丟在地上踩，提醒張善政要謙卑、謙卑再謙卑。

賴士葆今（26）日在臉書表示，雖然張善政拜訪桃園市議會議長邱奕勝2度受挫，但還沒到三顧茅廬的地步，張善政要忘記過去當行政院長，及在職場上的輝煌經歷，實踐謙卑、謙卑再謙卑，「候選人最小，這是放諸四海皆準且不變的鐵律」。

賴士葆透露，他首次參選國大代表時，正擔任政大企研所的教授兼所長，不時受政府單位邀約擔任評審、顧問等，還有許多企業爭相邀約演講，自認為在產官學都很吃得開，自我感覺相當良好，不料投入選舉才發現普羅大眾根本不認識他，甚至有人拿到文宣後就當面丟到地上踩，「每天都在訓練唾面自乾的勇氣」。

賴士葆指出，變成候選人後，在地方里長、樁腳、意見領袖等人的面前，就像個小媳婦般唯唯諾諾虛心受教、點頭如搗蒜，為了爭取選票，所有人教訓的內容都是對的，「因為頭家最大，因為有求於人，每天都在接受震撼教育。」

賴士葆說，選舉很殘酷且媚俗，但唯有放下菁英身段，蛻變化身成為市井小民的心態才能接地氣，「桃園加油，張善政加油！」