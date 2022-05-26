立委溫玉霞上午在外交及國防委員會，就台船公司最近完成60億元的聯貸案一事，質詢國防部是否能夠掌握台船公司密集資金周轉的狀況，並建議國防部一定要聘請有公信力的財務分析人員為國防部把關。對此，國防部長邱國正表示：「我也很擔憂！」

溫玉霞表示，由於台船負責「潛艦國造」，它的成敗就是國防部的成敗。5月16日台船公司才剛完成7家金融機構的聯合授信案，聯貸新臺幣60億元，用於「購置機器設備」、「償還金融機構借款」，以及「充實營運週轉金」之用。

溫玉霞詢問部長及海軍 知不知道台船此筆申請聯貸案？聯貸案3項用途和「潛艦國造」有無相關？台船是否主動告知國防部有如此龐大金額的資金調度？會不會影響「潛艦國造」計畫的專款專用？

溫玉霞建議國防部 作為甲方，一定要對乙方（也就是台船）的經營狀況確實掌握，主動要求台船公司提供所有資料，以免發生類似慶富案的情形，最終害國防部背黑鍋；當初慶富為了籌措執行獵雷艦案所需資金，開始向「一銀」等9家銀行進行聯貸時，在金融操作上應該注意的細節，已經遠超出國防部官員的專業範圍，所以海軍即使已經察覺異狀，卻不知道該怎麼處置。

溫玉霞要求國防部調查清楚，這次聯貸案不會影響「潛艦國造」的「專款專用」，更不會影響「潛艦國造」的裝備取得，邱國正承諾國防部會組專案小組進行調查。