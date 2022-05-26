深澳鐵道自行車今年3月起進行深澳隧道修復補強，新北市觀旅局今表示，現已順利完工，後續將進行隧道內光環境的設計與重建，預計6月推出全新光隧道。

觀旅局表示，台鐵深澳線自1936年開始營運，經歷停駛數年，市府2019年打造深澳鐵道自行車，讓廢棄的深澳支線舊鐵道重獲新生，每趟遊程必經的主題光隧道是一大亮點，但因隧道歷史悠久，加上地震頻繁及潮濕環境影響使壁體出現裂縫，所以規畫修護工程強化及修補隧道結構。

觀旅局指出，修護工程針對不同的裂縫狀況採用相對應的工法，其中不影響結構安全之裂縫，採用灌入無收縮水泥的方式處理；而因隧道年代久遠且受地震影響，壁體上部分由裂縫包圍的混凝土塊，採雙層碳纖維貼布進行修補，有效防止混凝土塊剝落，較為嚴重處以環狀鋼板補強方式來穩固不規則斜向的裂縫，也是工程最大也最困難的工項。

監造吳英杰表示，此工法最大的困難點在於隧道壁為曲型且結構體凹凸不平，所以進行鋼板安裝時需反覆修正方能使鋼板之間沒有縫隙，加上隧道內空間受限，無法使用大型機具，鋼板在安裝吊掛時只能使用手遙吊車及人力輔助，在修復過程中可以看見師傅們在黑暗的隧道中精準校對鋼板接縫的辛苦身姿，是一項非常考驗師傅們專業的工法。