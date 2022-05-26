半導體封測代工(OSAT)龍頭日月光投控(3711)入選DIGITIMES 2021亞洲供應鏈百大榜單(ASC100)，日月光投控集團在獲利排名表現部分來到台廠第4強，次於台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)，在全亞洲則排名第23強。日月光傳統封裝獲利豐厚，並持續瞄準網通、車用、高階測試等領域，兩法人看好今年獲利，一法人維持買進建議，目標價給予118元，另一法人目標價給予120元。

雖然外資連3日賣超，但投信、自營商已轉多，日月光周四翻紅漲，一度觸及99.3元之一個月來高價，拚穩季線，再戰百元大關。

日月光車用業務同時受惠半導體含量增加、國際IDM大廠外包，以及新產品的推出，法人預估，日月光全年營收成長性將可高於去年，對ATM營收占比也將從去年的6%提升到今年的7%，達10億美元營收；在EMS的部分，環旭在前年收購法國飛旭後，更有助其車用業務發展，是因飛旭過去便是以車用、工業類產品為主要業務，考量對產品的品質和可靠度要求較高，客戶較難輕易更換供應商，且全球化布局也使其面對地緣政治風險下，仍為國際廠商首選。

展望今年，法人預估，2022年營收6470億元，年增13.5%，毛利率19.9%，EPS達14元，每股淨值67.73元，目前本淨比評價位於近年區間中間值，加上殖利率7.1%，下方風險有限，故法人維持買進建議，目標價給予118元。

另一法人也認為，日月光投控2022年營收可望逐季成長，封測產能利用率維持高檔，毛利率持續向上，今年EPS達13.71元。在仍維持高配息具高殖利率保護下，法人目標價給予120元。