德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在犯案前曾傳訊息給一名德國女孩，告知已槍擊祖母，並且將前往小學開槍。

在美國德州小學濫射造成19孩童、2名老師喪命的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos），在犯案前曾傳訊息給一名德國女孩，告知已槍擊祖母，並且將前往小學開槍。值得注意的是，拉莫斯20分鐘前才與對方通話表達愛意。

德州州長艾波特（Greg Abbott）25日表示，拉莫斯犯案前曾在臉書三度發文預告將行兇，美國有線電視新聞網（CNN）後續報導，一名住在德國法蘭克福的15歲女孩透露拉莫斯在犯案前曾傳訊息給她。

根據訊息截圖，拉莫斯似乎因為手機問題與祖母不開心，抱怨祖母正在就他手機的通話與電信商AT&T溝通，他在訊息中抱怨「真的很煩」，還用「婊子」稱呼祖母。約莫5分鐘過後，拉莫斯就傳訊「我剛往我祖母頭上開槍了」，「我現在要去一所小學開槍。」

這名德國少女直到5小時後才看到訊息，並且回應「我看到新聞了…」。

女孩表示從9日開始和拉莫斯聊天，拉莫斯會傳一些自拍影片，並且討論去歐洲玩。拉莫斯23日曾告訴她收到一袋彈藥，稱子彈打中人後會膨脹，女孩問他想拿來幹嘛，拉莫斯只是回應：「等著看吧。」

犯案當天拉莫斯還與女孩通電話，向對方傾訴愛意，20分鐘後就自己爆料槍擊祖母。

女孩表示每天都會和拉莫斯視訊、一起打電動，拉莫斯也會詢問德國的生活，「和我說話時他看起來很開心而且自在。」

不過拉莫斯也向她透露，大部分時間都在家中獨處，「每次我和她說話，他從來沒有和朋友社交的計畫。」

女孩也表示有些訊息讓她感到擔憂，例如拉莫斯曾說他「把死掉的貓丟到別人的房子裡」。