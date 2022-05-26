市議員李榮鴻26日於現場舉辦工程說明會，完工後將成為地方的一大亮點。(市議員李榮鴻提供)

大甲區建興里及福德里為地方重要休閒農業據點，其中以匠師的故鄉最為出名，該處以豐富的沿海生態及農家經驗做導覽，每至假日遊客如織，但該處苦無一個遮雨的地方；經市議員李榮鴻爭取下，市長盧秀燕同意以600萬元施作橋下意象空間，提供里民及遊客一個避雨的休憩場所，26日於現場辦理工程說明會。

大甲區建興里長蔡明河、發展協會理事長柯明男、長壽會長郭萬來等，共同聲明指出，該處西濱橋下的空間多年閒置相當可惜，在2019年九月時跟市議員李榮鴻議員建議，經過多次會勘終於定案，讓建興里有更好的活動休憩空間。

李榮鴻26日於現場舉辦工程說明會。李榮鴻說，大甲建興西濱橋下意象空間施作努力了很多年，最早從2019年就在做初步規畫送審後，於2020年中取得公路總局的橋下空間使用權，遂由建設局、交通局及大甲區公所共同努力下成功開花結果。

李榮鴻強調，目前籌備招標相關事宜，該處除了新設鳥巢式鞦韆以外，也規畫體健設施供民眾使用，完工後將成為地方的一大亮點。