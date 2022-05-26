桃園市連日下起傾盆大雨，南崁溪旁的自行車專用道出現大片死魚，民眾憂心再下去會衍生惡臭，環保局推估疑因南崁溪水流溢流，連帶將溪內魚群沖出，水流退去後魚群無法回到溪流，才導致出現大量死魚，一接獲民眾反映後已派員前往清理並消毒。

近日梅雨鋒面來襲，桃園市大雨不斷，造成各地河流水位高漲，蘆竹區高速公路橋下涵洞自行車道遍布數以百計的魚屍，在地民眾趕緊向環保局通報，環保局一早便偕同蘆竹公所派員清理完畢，並於該路段進行消毒，避免魚屍腐臭影響環境品質。

環保局長呂理德回應，25日深夜接獲民眾通報，指稱蘆竹區中山高涵洞橋下的自行車道有大量魚群翻肚死亡。疑似因南崁溪水流曾溢流至該路段，水流連帶將溪內魚群沖出，當水流退去魚群無法回到溪流，才造成南崁溪附近自行車道出現死魚。

呂理德說，26日一早雨勢稍歇後，環保局與蘆竹公所立即指派清潔人員到場，先由公所派員於該路段撿拾清理乾淨後，由清潔大隊隨送往市內廚餘快速發酵廠處理，蘆竹區中隊消毒人員也在該路段仔細噴灑消毒水，避免天候升溫造成環境惡臭影響附近居民生活品質。

環保局表示，環保局全年無休守護桃園環境，民眾一旦發現有汙染情形，可立即撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，環保局將立刻前往稽查處理，遏止汙染情形發生。此外，近期也是登革熱病媒蚊的孳生季節，請民眾務必於雨停後巡視住家周圍有無積水容器，如有應儘速落實「巡、倒、清、刷」4個步驟，才能避免蚊蟲孳生，減少登革熱傳播風險。