蔡英文總統24日赴台北榮民總醫院視察，並和台北市副市長黃珊珊同行，由於黃被視為民眾黨年底台北市長參選人，此次2人互動，也引發外界「綠白合」的政治聯想。不過，前民進黨立委郭正亮昨（25日）在中天節目《大新聞大爆卦》中分析，「我倒覺得是民意壓力」。
根據《中國時報》25日報導，蔡英文上周雖至新竹市、桃園市視察防疫準備，卻未至疫情最嚴重的雙北，遭在野黨立委痛批「防疫不忘顏色」。雙北市長侯友宜、柯文哲為爭取防疫支援，頻頻槓上指揮官陳時中，侯友宜並呼籲蔡英文親赴新北了解實況。黃珊珊在23日也呼籲蔡英文「到第一線來看看」，總統府24日臨時新增行程，蔡英文偕黃珊珊一起視察北榮。
郭正亮在節目中分析，總統都不去看醫護？雙北的疫情這麼嚴重都沒下去看，這說不過去，而黃珊珊本來實務上就是負責疫情處理，柯文哲是決策方面，所以實務上黃珊珊本來就要到，倒不是趁柯文哲確診時候趕快去視察，「我看不至於這樣」。
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