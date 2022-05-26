TVBS新聞部昨(25日)傳出一起主播內鬥案，3名女主播疑似霸凌另1位女主播同仁，最後加害的3名主播中1位認錯留在原職位，其他2人則被調離。對此，曾是年代主播的洪藜恩稍早以「關於主播宮鬥可能讓你很意外的point」為題，承認認識霸凌案中的3位主角，有1位更是從她是菜鳥時期給了許多協助，「是我跑新聞的導師，因此更多的是不捨。」

39歲的洪藜恩曾經是電視台主播，最近轉戰東風衛視擔任《超級辯辯辯》和《誰是撲克王》節目主持人，也曾在《火神的眼淚》客串過。近日聽聞主播霸凌案沸沸揚揚，洪藜恩稍早透露因此被親友關心是否也遇到過霸凌？她的回答是：「仔細想想，我好像還真沒遇過（還是其實有，但我神經太大條沒感受到？）」。

洪藜恩發文。（圖／翻攝自主播 洪藜恩臉書）

洪藜恩坦言，在新聞曝光前她就知道這個消息，但心情相當震驚，還再三確認了當事人身分，「因為這四位裡，有三位在我還是記者時就曾一起跑過新聞，有一位更是從我是小菜菜時給過我很多指導，甚至堪稱是我跑新聞的導師，因此更多的是不捨。」

洪藜恩進一步說，其實霸凌一事不只在主播圈有，在社會各行各業也常看到，但她仍呼籲害人之心不可有，就她的經驗看來，其實主播圈並不常見宮鬥、擺陣等「事蹟」，反倒相當和樂融融，因為大家都忙著自己的工作，時間寶貴其實沒時間管別人，若遇到不順眼的人，她都會告訴自己：「我沒時間討厭你。」