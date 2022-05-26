江嫌騎著折疊腳踏車返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

江嫌偷竊該摺疊腳踏車為英國STRiDA三角形單車，市值2萬元，造型極簡、具強烈設計感，相當吸睛。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄江姓男子22日散步時，見大樓騎樓下1輛外觀接近正三角形的折疊腳踏車很特別，當場手癢將它偷偷牽走，之後車主準備上班時，才發現自己的愛車失竊，立即報案；警方循線追查，發現江男行竊後刻意牽著小折到美麗島捷運站，想藉著該站多達11個出入口誤導警方，豈料員警不到3天就找上門，江男只好坦承竊車，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

前金分駐所23日下午1時左右，接獲1名49歲黃姓男子慌忙跑到所裡報案，稱自己上午準備去上班，想要牽停在前金區中華三路某大樓騎樓下的折疊腳踏車時，竟然發現單車不翼而飛。黃男並指，該大樓監視器畫面中，有1名穿著藍色運動服的男子疑似就是單車竊賊。

警方調閱監視器，發現竊車男子22日早上將單車騎走，可能因擔心遭追查，便騎著單車往美麗島捷運站，想藉著美麗島站有11個出入口的特點來擾亂追查，但鍥而不捨的員警抽絲剝繭，發現男子牽著單車走出舊市議會捷運站，再根據附近路口監視器，鎖定竊賊就是41歲江姓男子。

員警25日上午至江男家中時，江男相當驚訝員警竟如此快就找上門，當場坦承偷竊一事，並說自己是在散步經過時，見該單車外型特殊，且大鎖只是掛著並未鎖好，便將其騎走。訊後被警方依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

美麗島站為高雄捷運最大轉運站，捷運橘、紅線交錯，使得出入口眾多，先前曾有標線不清楚，導致有外國遊客、本地民眾走錯出口的狀況。

據了解，遭竊的摺疊腳踏車為英國STRiDA三角形單車，市值2萬元，造型極簡、具強烈設計感，相當吸睛。