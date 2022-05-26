私校工會今(26)日指出，南開科技大學將由國立暨南國際大學承接，並以捐贈的方式與暨大合併。對此，暨大回應，確為實情，不過目前尚未收到南開科大決議捐贈的函文。

暨南大學表示，南開科大於規畫捐贈初期，即就此事多次溝通、交換意見，期在南開科大未來決議停辦技職教育後，由暨大擔負起技職教育事務的責任，以造福長久處於高教技職資源匱乏處境的南投縣學子，不過迄今尚未收到南開科大決議捐贈本校之函文。

針對媒體報導稱，暨大要求原南開教師只留用50歲以下者，暨大強調，此部分係屬不實消息。

暨南大學指出，依據《私立學校法》規定，私立學校決議將全部財產捐贈其他學校法人後，即需辦理停招、停辦、清算、解散事宜，前開事項涉及財產清算及後續學生、教師安排事宜，皆由捐贈方依規定處置，受贈方僅承接捐贈方清算、解散後之剩餘財產，尚無權干涉捐贈方學生、教師安排事宜。

暨南大學提到，該校樂見南開科大以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生。另為暨大未來開辦技職教育事務所需，亦希冀未來得借重原南開科大教職員工之力，擇優聘為專案教師或校務基金約用人員。

暨南大學強調，該校做為南投縣唯一國立大學，倘得承接南開科大捐贈財產，將透過與南開科大所共建協作平台，以豐沛研究能量橋接南開科大原有產業實務優勢，積極擴展對南投縣產業數位轉型之影響力，為南投發展願景注入活水、開創新局，以充分實踐大學社會責任之精神。