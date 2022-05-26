美國奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）今天將全美最嚴格的禁止墮胎法案簽署成法，這項禁令規定受精後即禁止墮胎，任何公民都可告發協助女性終止妊娠者。

史提特在聲明中說：「我曾對奧克拉荷馬州民承諾，身為州長，我會簽署所有送到我桌上、反對墮胎的法案，我很自豪今天我信守了諾言。」

鄰州德州去年9月簽署類似法案成法後，奧克拉荷馬州議會上週通過這項法案。

奧克拉荷馬州共和黨人推動的這項法案，在共和黨籍的州長史提特簽署後立即生效，緊急醫療、性侵或亂倫狀況不在此限。

支持墮胎權的倡議團體「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights）先前表示，將在州法院挑戰這項禁令；美國計劃生育協會（Planned Parenthood Association of America）也說會上法院提出挑戰。

奧克拉荷馬州是今年迅速通過反墮胎法的其中一個共和黨主政州。

根據5月2日意外洩露的美國聯邦最高法院主要意見書（majority opinion）草稿，大法官打算投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障婦女墮胎權的裁決。

奧克拉荷馬州4間墮胎診所預期墮胎禁令將會到來，先前即已停止墮胎服務。

奧克拉荷馬州5月初實施另1項新法，禁止懷孕6週以上墮胎。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110526