漢來美食今日召開股東常會，表示疫情期間即將迎來端午佳節，在顧客的支持下今年的端粽銷售也交出突破紀錄的佳績。今年的展店規畫也同樣沒有停下腳步，預計第三季在高雄開出的中菜新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」仍持續籌備中。

漢來美食今（26）日召開股東常會，通過民國110年度盈餘分派案承認案，發放每股現金股利3元，以110年每股盈餘2.01元來看，配發率達149.3％；而以昨日收盤價103元計算，現金殖利率則為2.9％。

漢來美食過去三年連續配發７元，配發率均維持90％以上的高股利政策，2021年隨著疫情的進程反覆，挑戰餐飲業者經營能力，漢來美食品牌眾多、規模龐大，衝擊尤甚，所幸在基礎堅實及積極努力下，仍穩住獲利，持續以平穩的股價及穩定的投資收益回應投資人的期待。

2022年第二季開始，國內進入與病毒共存的陣痛期，民眾因自主防疫觀念強，為減少感染機會大幅縮減餐廳用餐活動，經統計減幅超過4成。漢來美食在營運上持續以滾動式調整回應顧客的需求，除拓展各式通路提升顧客選擇便利性及消費頻率，官網也全面推出所有餐系的線上訂餐服務，讓顧客在家就能享用現場點餐的菜色，更陸續以不定期的限時快閃滿千折百優惠活動吸引外帶客群。

疫情的洗禮讓漢來美食更加意識到多元發展與數位轉型對營運的必要性。包括品牌的布局調整、資源重分配、開發電商市場、持續研發優化產品等，透過全面性的檢視與評估，將現有系統整合，使內部資源從餐廳內外場到財務、採購、行銷達到最佳化。