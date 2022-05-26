快篩即確診今起上路，副總統賴清德加入宣傳行列，呼籲家中或身邊的長輩如果還沒有打疫苗請主動叮嚀，互相提醒打滿三劑疫苗。也請國人們給予醫護人員多些關懷與鼓勵，並喊話「防疫要拜託大家團結努力，我們一起加油！」

賴清德今天宣導「阿公阿嬤緊來，長輩打疫苗、政府送快篩！」他說，嚴峻疫情下，長輩是最受威脅的族群，我們也掛心長輩疫苗的覆蓋率，為了鼓勵長輩接種疫苗，指揮中心宣布，6月30日前，65歲以上長者及55歲以上原住民，只要施打疫苗，就可以免費獲得中央配發的兩劑快篩試劑。

他拜託大家，如果家中或身邊的長輩還沒有打疫苗，請主動叮嚀或提醒，用一趟路程的時間陪伴、用一通電話的時間關心，請長輩盡快接種疫苗，不僅能預防中重症、降低感染風險，也能多份安心。

賴清德也感謝第一線進行防疫工作的夥伴，「大家辛苦了」，也請國人們給予醫護人員多些關懷與鼓勵，並關心長輩疫苗接種狀況、互相提醒打滿三劑疫苗。「防疫要拜託大家團結努力，我們一起加油！」