國防部軍備局生產製造中心少將朱建群擔任第202廠長期間，負責督導雲豹甲車自動滅火系統研發自製案，他因涉嫌指示工務中心士官長林啓勝、工務中心上校工務長王允成等人以未研發成功的自製品取代外購品，詐領2788萬餘元營運績效獎金。新北地院今宣判，因罪證不足判處朱男等人無罪，而林男、王男則被依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪，判處1年徒刑、緩刑2年，全案可上訴。

檢調追查發現，朱建群2015年擔任廠長期間，發現單位經費剩餘狀況不佳，無法發放一定額度獎金給廠內所有軍職人員，便在11月間指示林啓勝、王允成、主計室上校主任帥士炘製作不實單據及假帳，將35套「套甲車自動滅火系統」納入當年度餘絀預估，以自製品名義交付給第209廠，但實際上卻是向外購買，虛報4093萬餘元賸餘，使得軍備局核算獎金人員誤信其績效，核發2788萬餘元獎金。

新北地院指出，朱建群雖然有指示王允成尋找調整甲車滅火系統成本，但未具體指示降低成本的方式，且當王允成回報最佳賸餘金額時，朱男也未詢問具體作法為何，只有指示「惟凱的就用惟凱的交，自製的就用自製的交，不要混」等語，顯見不知王允成、林啟勝將自製品與外購品對調、降低成本的行為。

朱建群2016年1月召開生產製造會時，才得知外購品解繳至第209廠，並無積極證據證明，朱男在王允成增加賸餘時，已知自製品未研發成功而外購品即將解繳一事，而朱男身為廠長，指示部屬降低成本，符合激勵員工潛能的本旨、規定，難認有為他人不法所有的意圖。

法官認為，朱男2016年間還將聘雇人員獎金分配額度增加0.1個月，減少軍職人員獎金分配額度，若他有不法所有意圖，應該會藉機「調高」軍職人員分配額度，不會反其道而行，顯見他沒有意圖為自己或他人所有。

另外，其部屬帥士炘身為主計人員，並不熟悉工務中心用自製品與外購品對調方式計列成本，因此也無積極證據證明2人有犯使公務員登載不實公文書罪，因此判處朱建群、帥士炘無罪。

針對王允成、林啟勝以自製品與外購品對調方式，降低成本，損害「國軍生產及服務作業基金」營運績效獎金正確性，法官認為，2人犯後始終坦承犯行，深表悔悟，態度尚佳，考量其長期服務軍旅，任職期間表現良好，因一時失慮觸犯案，因此判處1年徒刑、緩刑2年。