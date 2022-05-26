今（25日）上午立法院財政委員會審議《證交法》第4條及第165條之2的修法草案，以明確化臺灣存託憑證（TDR）的法律性質。遺憾的是，因金管會以目前已有「財政部76年9月12日(76)臺財證(二)字第00900號公告」，沒有必要將TDR納入《證交法》為由阻擋修法草案，草案將擇期再行審議。

據了解，金管會向來主張TDR已經《財政部76年900號公告》核定為《證交法》第6條之有價證券，換句話說，金管會認為TDR屬於「外國發行其他具投資性質之有價證券」，所以屬於《證交法》有價證券。

但我國學界對金管會此一見解早已提出質疑，《財政部76年900號公告》規範的對象是「外國發行其他具投資性質之有價證券」，然而，TDR是發行人為國內金融機構，且準據法也是依據我國法所發行，並非「外國」有價證券，如何可以涵蓋在財政部76年900號公告的範圍內？更何況，財政部76年900號公告是76年時所公告，而我國第一檔TDR卻是在87年時才發行，金管會證期局的前身證管會如何能夠預測到10幾年後才出現的金融商品？

不免令人質疑，87年我國第一檔TDR發行時，當時的主管機關因公務繁忙疏漏核定TDR為《證交法》有價證券，因此事後發現此一漏洞時，方才急忙搜尋相關函令，強硬地將《財政部76年900號公告》適用在TDR這個金融商品上，因此事後才會造成諸多爭議。

也因此，監察院在109年7月底作出調查報告，指出《財政部76年900號公告》有違反憲法所要求之「授權明確性原則」、「法律保留原則」及「罪刑法定原則」之虞，認為應該進行相關檢討改善。

然而，今日金管會不僅未檢討過去對於《財政部76年900號公告》錯誤解釋之情形，竟以嚴正反對之姿阻擋本次立委修法。令人不禁懷疑，真實原因究竟為何？是反對所謂的個案式修法，還是為了不肯坦認過去自身對於《財政部76年900號公告》解釋錯誤，而轉移民眾注意力？期盼金管會能早日坦認造成爭議的錯誤，並支持立委本次的修法，以杜絕爭議，並避免冤獄持續發生。