李翁月娥直言，增設公托公育緩不濟急，少子化是國安問題。（翻攝李翁月娥臉書）

針對日益嚴重的少子化問題，新北市議員李翁月娥日去在市政總質詢時，提到了弱勢家庭照顧、青年失業等問題，她說少子化是「國安問題」，更直言，儘管新北市增設許多公托、公育，但這是「緩不濟急」，而少子化又與上述問題間存有相互關係，市府應設法去解決。

李翁月娥提到，面對疫情衝擊，現在青年失業人口越來越多，很多人連房子都租不起，雖然市府有青年社會住宅，讓年收入100萬以下的青年抽籤，但是很多人抽不到，所以她建議可以擴大租屋補帖，以現金補助的方式，讓年輕人可以減輕負擔。

再來，失業問題要從根本去了解，她也點名勞工局、經發局及青年局等3個局處要去調查，除了疫情影響生濟之外，很不少人找不到工作是因為沒有一技之長，或是沒有管道去找到工作，更或者有些人是因為過去的工作經驗導致沒有信心投入下一份工作。

另外，中央常說0到6歲國家養，但李翁月娥認為新北市府應該要連孩子的教育都兼顧到，不管是公立或私立都要給予協助；當失業的問題解決了，租屋的事情政府可以幫忙，幼兒教育、照顧市府也能給提供協助，相信年輕人自然就更願意成家立業、結婚生子，少子化的問題也就得以解決，因為「少子化」是國安問題，政府應該要重視。

市長侯友宜在答詢時也認同，他說儘管新北市在幼兒園班數，3年來已增設超過100班了，今年目標是還要增設82班，但班數增加再多，政府的照顧還是有限，所以政府如何全面性的照顧這些孩子很重要，雖然政府的照顧不夠，但新北市一定會針對這塊不斷地跨大。

對於青年失業問題，侯友宜說，雖然新北市目前是青年失業率最低城市，但新北還是會繼續努力，除了在輔導就業外，青年最常面臨的問題就是資金及住所，社會住宅抽不到，租屋又昂貴，這些都是市府應該投入更多資源去協助的部份，所以市府也提供青年創業貸款，讓他們有第一桶金可以去打拼；在社會住宅或租金補貼方面，政府也要滿足他們的需求，讓青年朋友在新北市可以過生活。