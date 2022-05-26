鋼聯(6581)今日舉行股東會，2022年下半年將取得其他廢棄物收受許可後，環評新增廢棄物效益將陸續呈現，增加整體營收及獲利。

展望今年，台灣鋼聯於去年環評通過的三大類11項新增廢棄物，已經開始收受含鋅替代原料、SRF、水洗後焚化飛灰及不銹鋼集塵灰，並於2022年1月起持續貢獻營收，其他廢棄物如電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥及具熱值廢棄物將於下半年陸續進廠，逐步邁向全面多元化成長動能布局，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤外，將增加國內難處理高單價之廢棄物。

鋼聯前4月合併營收7.15億元，較去年同期增加53%，受惠於國際鋅價高檔震盪，毛利率、營業利益率及稅後純益率優於去年同期，繳出「三率三升」佳績。

鋼聯表示目前已完成開源節流戰略部署，全面啟動多角化營運方向，預期於今年順利取得各項再利用許可後，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。

鋼聯110年因歐洲電價上漲使歐洲煉鋅公司Nyrstar宣布減產及中國大陸環保力度加大使當地冶煉廠減產，使國際鋅價持續上漲，使110年稅後淨利較前一年度增加約39%，每股盈餘(EPS)5.08元。