警方另於「毒鴛鴦」租屋處，起獲一批毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

22歲施姓女子自稱有靈異體質，但因吸毒日前遭台中警方逮捕，於其住處起獲多瓶可疑「金黃色液體」，女子毫不諱言坦承「集尿」，而且是她個人的尿液，令現場員警傻眼，經追問女子表示，有高人指點將尿過爐後將成「聖水」，萬一落網加持過的尿液送鑑驗呈陰性，荒唐的說法最後施女被帶回驗尿，仍呈陽性，依毒品罪嫌將她送辦。

警方於搜索過程中，發現其住處櫃子內擺放多瓶可疑「金黃色液體」，女子供稱，平日吸毒後，將所排尿液裝罐中，帶往南投某宮廟祭拜，希望神明加持保佑「陽轉陰」且不會被抓，過爐後就是「聖水」要擺放收藏。員警認為，女子行為舉止怪異，吸毒求神拜佛不會被保佑。

「男的、女的」作為毒品代號！台中市刑大偵二隊專案小組溯源追查毒品案發現，「毒鴛鴦」40多歲李嫌與張女透過LINE、微信等通訊軟體，以「男的（指安非他命）、女的（指海洛因）」為毒品代號向買家買毒，躲避警方追緝，其中「集尿」的施女就是「吸毒圈友」。

警方至施女租住處查緝時，女子穿著性感睡衣，員警不敢直視請她穿上外套。當場查扣第三級毒品愷他命1包（毛重7.7公克）、愷他命K盤1個及毒品咖啡包2包（毛重7.7公克）等毒品。

另於「毒鴛鴦」租屋處，起獲第一級毒品海洛因5包（總毛重：29.64公克）、第二級毒品安非他命13包（總毛重：186.53公克）、第三級毒品咖啡包25包（總毛重：110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等不法證物，情侶檔販毒經檢察官偵結後認犯罪事證明確依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。