大陸全國台企聯25日發布「選民的投票權不容變相剝奪」聲明之後，26日再發文指出該聲明引起台商共鳴，多位會長級台商也具名發聲。台企聯常務副會長、新聞發言人、昆山台協會長孫德聰表示，台商因疫情2年多沒回家、想家了，大多想利用「九合一選舉」期間回家並行使公民權利，但卻面臨除籍問題，呼籲台灣政府從寬解釋或修訂相關法令。讓在外打拼的台灣人能行使權利。

台企聯副會長、東莞台協會長吳勝豐表示，今年11月間台灣將進行「九合一選舉」，每位台灣選民都有神聖的投票權。但執政黨卻忽視在大陸工作、學習與生活的20、30萬鄉親因疫情遇到的實際困難，宣佈「離境兩年移出戶籍」政策，讓超過2年未能返台的鄉親，必須在選前4個月或4個月內至少兩次往返兩岸，更要承受防疫隔離之苦，認為特殊時期應用更人性化方式對待返台投票鄉親。

台企聯常務副監事長、北京台協會長陳文館也認為，除籍障礙影響台商返台投票表達意見權利，期盼能考量在陸工作求學、生活者因疫情不便而保障在外打拼台灣人的正當權益。

廈門台協會長吳家瑩更批評，這些冷血苛刻的規定發布的背後，是台灣執政黨變相剝奪在外台商、專業人士及其眷屬的選舉權。

大陸全國台企聯25日晚間發布聲明，表示台灣官方的「離境兩年移出戶籍」的規定，使得眾多在大陸鄉親備受困擾，認為在兩岸疫情仍然緊繃下，被移出戶籍以至於不能參加11月「九合一選舉」投票的規定，明顯充滿政治算計，實質阻斷20餘萬民眾回台投票，強調選民的投票權不容變相剝奪，呼籲台灣官方應順應民意、改弦更張並尊重20餘萬民眾的正當權益。