國民黨昨日（25）正式提名立委蔣萬安參選台北市長，民進黨則至今未定。一再傳出總統蔡英文堅持提名衛福部部長陳時中，且民進黨對此議題態度始終低調，港媒評論表示，這透露了民進黨應是打算等陳到最後一刻，中選會公告的登記日期是8月27日，可見答案到這天就藏不住了。

香港媒體《中評社》今日（26）評論稱，台灣疫情仍未趨緩，民進黨對台北市長人選也相對保守，中選會公告的登記日期是8月27日，這也成了民進黨決定人選的最後時間點。

評論認為，民進黨應是評估疫情會再燒3個月，到了7月可能降溫，屆時防疫成績如何目前難說準，但若是提名陳時中有加分，民進黨就算等到最後都會等。值得注意的是，一再傳出消息指蔡英文意志堅定就是要提名陳，黨內態度也相當低調，透露民進黨最遲可等到8月的態勢。

評論分析，陳時中擔任防疫指揮官，每天都可以曝光、有討論度，不用擔心熱度的問題。此外，快篩試劑不足的問題已慢慢改善，蔡英文也親自出馬視察防疫狀況，這都是在幫陳化解民怨，顯然民進黨內是有保留陳這個選項，就看疫情發展以及民怨是否消退。