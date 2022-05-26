以輝煌時代中的皇家書院為背景，加以生動沉浸式劇情內容的手遊《花亦山心之月》，經過多日的醞釀，終於在今（26）日正式上架手機雙平台商店！絢爛璀璨的王朝、驚才絕豔的書院，現在就等著你來體驗這一場精彩的相遇！

花家少主明雍入學 世事如棋落子無悔

隨著遊戲的上市，《花亦山心之月》在遊戲內的豪華場景、逼真配音及豐富劇情，也逐漸的曝光讓玩家能更加瞭解遊戲內容。本次遊戲正式在雙平台推出之際，遊戲官方也再先行公布最新遊戲影片，只見整部影片以棋局為主寓意，點出身為花家少主的你，在進入明雍書院就讀之後，深藏著背負家族責任的秘密，而隨著在書院中與眾多人物交流，許多事物的背後，也逐漸顯露出各種的陰謀。影片中除了展示了書院的壯闊、閃爍耀目的場景，各方人物的出現，搭配其專屬配音，整體有如史詩級戲劇上映的預告般，非常的引人入勝，讓人不禁想立刻進入遊戲中，了解這精采的故事劇情！

事前登錄達標50萬 粉色iPhone13大方送

而在《花亦山心之月》雙平台正式推出的同時，遊戲官方也帶來好消息，自從4月開啟事前登錄活動之後，在許多玩家的熱烈支持下，前往預約的人數也有著飛快的成長，而在各位新生們的大力推廣之下，終於在正式上市推出之前，達成了事前登錄活動的最高目標50萬人完成預約。也就是說，所有玩家在開服之後，都能領取相對應的全部獎勵。這其中也包含了最吸引人的大獎「最新版粉色iPhone13」，也將即時抽出贈送給完成登錄的玩家。各位同學們，可要時時關注遊戲官方粉絲團，看看自己是不是獲取最大獎的那位幸運兒喔！

皇家書院正式開學 盛世絕美風尚手遊《花亦山心之月》今日雙平台推出

公測開服活動無限送 優質好禮手到擒來

而為了給眾多的新生們，一個最令人印象深刻的快樂開學季，《花亦山心之月》也準備了琳瑯滿目的開服活動，讓每一個學子們一進入到遊戲就能拿到好拿到滿。其中，像是開放新手卡池前20抽就能得到UR名士；及開服簽到前七日，第二日就贈送十連抽、第三日就送華服【少年遊】、第七日就可得到SSR名士，都是輕鬆免費就可以拿到的好康！首儲獎勵儲值任意金額，就可獲得包含SSR名士「逍遙先生」、花詔令*5、詩經*10，也是只要花一點點的費用，就能獲得的高回報活動。此外，只要參與【青衿逢名士】結交名士，前10次必得SSR名士「左丘肅」，前20次必得UR名士（未央／驚墨／安如是／陵）其一，更是學子們絕不可錯過的優惠喔。而除了以上的重點活動，遊戲內還有諸如登入就送、新生報到、新生好禮、成長福利、華服福利、通關主線送華服、入學贈禮以及專屬預約的獎勵，好康福利多的無法一一詳述，學子們一進入遊戲可要仔細斟酌，不要錯過任何的應有福利喔！

當新生好處多多，宣連隱馬上入手。

一開始的七日報到，就可以拿到超優好禮。

精美華服可是遊戲中不可或缺的配件！

結交名士，SSR也能輕易入手。

實體活動熱鬧展開 華山創意園區來相見

除了上述的遊戲內活動火熱展開之外，《花亦山心之月》在遊戲開服後也將舉辦別開生面的聲優見面會，預定於6月3日～6月5日端午節期間於華山文化創意產業園區舉行。學子們在現場將能夠看到遊戲中淡雅古風的場景-鹿名堂，實體展現在你眼前，並且多位在遊戲內有精彩演出的聲優們，也將蒞臨現場與玩家們見面！屆時玩家們可不要錯過這難得的機會，真真切切的走入明雍書院中，來場最動人的相會吧！