內政部於今（26日）行政院會陳報「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」報告，行政院長蘇貞昌裁示，跟蹤騷擾行為是一種嚴重的性別暴力，6月1日起就要正式施行上路，期待該法上路後，中央與地方就定位，周延保護被害人，讓不當跟蹤騷擾行為能獲得有效遏止。

立法院去年11月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，明定包括盯梢、要求約會、網路騷擾等八大跟騷樣態，但行為須與「性或性別」有關，足以影響受害者日常生活。違反者最重可處5年徒刑，如攜帶凶器犯罪或違反保護令，且有反覆犯罪之虞，法院得預防性羈押，經公告後6個月後，《跟蹤騷擾防制法》將於6月1日上路。

蘇貞昌表示，跟蹤騷擾行為是一種嚴重的性別暴力，為具體回應社會對強化婦女安全保障的期待，政府積極推動跟騷法的立法，特別在2021年4月22日該法案在行政院會通過時裁示，將原定「自公布後1年」的施行準備期，縮短修正為「6個月」。在朝野立委共同支持下，本法也順利三讀通過，並於同年12月1日經總統公布。

6月1日起，該法就要正式施行上路，這段期間，感謝內政部與相關部會密切合作，完成包括子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練等整備工作。

蘇貞昌表示，期待該法上路後，中央與地方就定位，除了第一線受理報案的地方應變小組人員能立即緊急處理外，後續社政、衛政單位對被害者的保護處遇、對行為人的治療矯正、勞政單位的職場安全措施，法務單位的犯罪偵查，以及教育單位對防制教育的推動等，都必須同步跟進，共同周延保護被害人，讓不當跟蹤騷擾行為能獲得有效遏止。

內政部長徐國勇表示，該法施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，亦邀集相關部會、專家學者及民間團體共組諮詢小組，將針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質，貫徹被害人保護理念，打造國人更放心的生活環境。