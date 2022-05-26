高雄55歲劉姓男子26日清晨6時許駕駛小貨車沿中正二路往東行駛，行經尚義街口時疑似闖紅燈，與52歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳男全身多處骨折，且一度意識不清，受重傷被送醫搶救，經查雙方均無酒駕肇事情事，詳細肇責將由警方進一步釐清。

高市警苓雅分局指出，劉男26日上午6時駕駛小貨車由中正二路西向東直行，而陳男則騎乘機車從尚義街南往北方向行駛，經調閱周遭監視錄影器初步研判是小貨車疑未遵守交通號誌闖紅燈才導致事故發生，但詳細肇事原因及責任仍待交通大隊進一步分析研判。

劉男駕駛的小貨車與陳男騎乘的機車相撞後，陳男連人帶車倒地，由於撞擊力道很極大，陳男機車幾乎全毀，車輛零件也散落一地，而陳男則是全身多處骨折倒地不起，甚至還一度意識不清，救護人員到場後，緊急將陳男送往高醫搶救。

高市警苓雅分局指出，事故發生後，現場由凱旋路派出所協助管制疏導交通，另交通分隊到場依規定測繪。經過調查，劉姓自小貨車駕駛經酒精濃度吹氣測試，其酒測值為0，另外，陳姓機車駕駛送醫抽血檢驗，酒測值也為0，雙方均無涉及酒駕情事。