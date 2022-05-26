39歲韓國男星孫錫求（前譯：孫錫久）近日攻佔大小螢幕，不只與金智媛主演韓劇《我的出走日記》爆紅，成為5月韓劇演員搜尋排行榜冠軍，和馬東石主演的電影《犯罪都市2》更口碑、票房雙收，在韓國不斷刷新票房紀錄。目前遠在菲律賓拍攝Disney＋影集《Casino》的他仍抽空接受台灣媒體訪問，驚喜透露正在寫一部短篇電影的劇本，故事背景就是臺灣。

這次在《我的出走日記》中飾演的神祕「具先生」，孫錫求透露其實自己的個性既不神祕也不沉默、冷酷，並表示「我在詮釋角色時，雖然可能沒表現在台詞上面，但我都會刻意讓人物帶有雙面性的感覺，所以我覺得可能因為這樣，讓我看起來比較神祕，大家才會對我有這樣的印象吧」，認為和真實自己最像的角色是《配對遊戲》中的「宇里」，之前宣傳該片時，他也曾說過「『宇里』是個感覺很好欺負的人，但我本人是選擇性的『好欺負』。這種人如果被逮到的話，是會徹底被抓到痛罵的類型。像是劇中『宇里』被『子英』（全鍾瑞飾）罵時的模樣，就和我本人很像，那和我惹女友或母親生氣時的感覺一樣。每當遇到那種情況，我就會不知所措，有種要永遠被關在黑暗中的感覺」。

孫錫求因演出《我的出走日記》獲封「行走的荷爾蒙噴發機」，但他竟自認不性感。（摘自JTBC DRAMA聯書）

孫錫求也坦言「具先生」是拍完後仍長駐在內心的角色，因為一直懷疑自己是否有完全理解，「演完後有段時間一直在家讀劇本，因為這角色讓我產生了疑惑，懷疑自己在扮演這個角色前，是否真的有百分之百理解這個人物。甚至寫信給編劇，寫著不曉得自己的理解是否正確，感到有點擔心之類的內容，這讓我十分掛念」。而他在劇中雖形象粗曠、頹廢，卻能透過眼神和表情，讓人感受到他超強「性張力」，與金智媛光是一個對視就火花四射，一股禁慾氣質，讓他獲封「行走的荷爾蒙噴發機」，他對此爆笑表示真的是第一次聽到這樣的詞來形容自己，更不忘自嘲「如果我身邊的人聽到的話，應該都會笑我吧，我覺得自己不性感，也沒有特別滿意哪個部位，就只是擁有該有的部位而已」。

孫錫求與金智媛光是一個對視就火花四射。（摘自JTBC DRAMA聯書）

孫錫求的好演技有目共睹，從《超感8人組2》的文警官、 《60天，指定倖存者》的車室長、《浪漫的體質》的導演尚洙、《D.P：逃兵追緝令》的林大尉、《我的出走日記》的具先生到《犯罪都市2》的大反派「姜海相」，每個角色深植人心，其實芝加哥藝術學院畢業的他，夢想是成為一名紀錄片導演，去年也終於圓夢執導短篇電影《Unframed》，被讚很有日本名導是枝裕和的風格。近期雖忙於拍攝新劇和宣傳電影，但他表示現在真的想再拍一次電影，「正在狂寫劇本中，也會是短篇電影，故事背景就是臺灣。現在疫情也逐漸趨緩，萬一幸運獲得投資、有機會的話，因為電影背景是臺灣，真的很想去臺灣」。

孫錫求驚喜透露正在寫一部短篇電影的劇本，故事背景就是臺灣。（車庫娛樂提供）

而在成為一名演員前，孫錫求更曾擔任年銷售額55億韓元（約1.3億台幣）製造商CEO，得知台灣這邊也有不少支持自己的粉絲，他開心表示：「我以前也常去臺灣出差，對臺灣的印象很好，食物都非常好吃，我都吃得很開心。而且臺灣擁有很特別的感性，有種很安靜、可愛小巧的感覺，我非常想再去臺灣。我成為演員後很久沒去臺灣了，也很希望能以演員的身分和臺灣粉絲見面。」《犯罪都市2》全台熱映中，《我的出走日記》Netflix跟播中，29日晚間將迎來大結局。